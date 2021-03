Deutsche Bank ha avviato il monitoraggio del titolo Stellantis con una raccomandazione di acquisto e un prezzo obiettivo di 20 euro. Il broker ritiene che Carlos Tavares, l’amministratore delegato, sia in una posizione ideale per unire i punti di forza di PSA e FCA. L’analista rileva tuttavia che il gruppo è molto dipendente dai mercati americano ed europeo e che sarà necessario migliorare la propria presenza in Cina.

Nel frattempo alla Borsa di Parigi Stellantis guadagna il 3,7%. Il gruppo nato dalla fusione tra Peugeot e Fiat Chrysler Automobiles, questo lunedì stacca ai suoi azionisti i diritti relativi alla distribuzione del produttore di attrezzature Faurecia. In termini concreti, ogni azionista di Stellantis riceverà 0,017029 azioni Faurecia per azione Stellantis. A questo si aggiungeranno 0,096677 euro pagati in contanti per azione perché, per motivi tecnici legati alla fusione, lo scorso autunno Peugeot aveva venduto il 7% di Faurecia.

