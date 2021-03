Stellantis punta tutto sulle auto elettriche

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti e importanti che rivelano la roadmap nel campo della mobilità elettrica. Il quarto più grande produttore di veicoli al mondo è determinato ad aumentare il suo impegno per portare sul mercato quante più auto elettriche possibili.

Ciò significa che il nuovo gruppo, nato dalla fusione tra FCA e PSA, non continuerà ad investire sui veicoli ibridi, bensì allocherà tutte le risorse per sviluppare modelli 100% elettrici. Mentre una buona parte delle case automobilistiche prevede la futura scomparsa delle auto con motore endotermico, Tavares fa un ulteriore passo in avanti e fissa anche una data di scadenza per le ibride.

Stellantis: i piani futuri sono tutti dedicati allo sviluppo di auto elettriche

Il numero uno di Stellantis crede che il mix di vendita dei veicoli elettrificati si evolverà molto rapidamente verso vetture completamente elettriche. Questo perché il numero dei paesi, determinati a bloccare le vendite dei veicoli con motore a combustione interna, continua a crescere.

Inoltre, Carlos Tavares ha affermato che presto non ci caranno più modelli mild-hybrid o plug-in hybrid. Tuttavia, l’amministratore delegato di Stellantis afferma che è necessario continuare a pieno ritmo nello sviluppo di modelli elettrici.

Analizzando la strategia di altri produttori importanti del settore automotive, notiamo che non si sono impegnati in una singola tecnologia di elettrificazione ma hanno lavorato su più fronti. Adesso, il mercato è costituito da veicoli mild-hybrid, full hybrid, plug-in hybrid e full electric.

La piattaforma eVMP giocherà un ruolo importante nell’offensiva elettrica di Stellantis nei prossimi anni. Questa piattaforma avrà l’obiettivo di soddisfare le aspettative dei clienti in termini di autonomia di percorrenza. Infine, il primo modello del nuovo gruppo ad utilizzare il nuovo pianale sarà il Peugeot e-3008 il cui lancio è previsto nel corso del 2023.

