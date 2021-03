Certificati medici per guidare: le regole

Tutto cambia per l’automobilista: lo vuole l’Unione europea (vedi qui). In particolare, novità per le novità riguardano i certificati medici per guidare. Vediamo cosa cambia per quelli rilasciati dai sanitari, allegati a un’istanza di conseguimento della patente di guida. In base alla circolare dell’ex ministero dei Trasporti, numero 7203/21.

Vediamo se il termine di scadenza è trimestrale (quando il certificato è emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale). Quando in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, i certificati conservano la loro validità. Fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza. Morale: fino al 29 luglio 2021.

Secondo novità sui certificati medici per guidare. Novità per i permessi provvisori, rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali. Se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità. Fino a quando? Fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi. Ossia fino al 29 luglio 2021.

Chiaramente, c’è anche chi ha patenti abilitate a guidare non solo auto, ma pure mezzi pesanti. La regola riguarda gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, e autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate. Se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza. Cioè fino al 29 luglio 2021.

Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, e autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI