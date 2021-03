FCA Bank e I3P premiano due aziende durante la call Digital Factory

Con la sua soluzione di intelligenza artificiale, che consente di migliorare le performance del customer service, riducendo costi e tempi di gestione dei reclami, la startup Stip e Virtual B, con il suo sistema per analizzare e capire i reali bisogni finanziari dei clienti ed individuare soluzioni personalizzate, si sono aggiudicate la vittoria della prima edizione di Digital Factory.

Si tratta di un’iniziativa promossa da FCA Bank in collaborazione con I3P, l’incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino. Lanciata a novembre 2020 con l’obiettivo di esplorare e individuare nuove soluzioni e tecnologie che possono contribuire alla trasformazione digitale di FCA Bank, accelerando il processo interno di innovazione già in corso, Digital Factory ha riscosso un grande successo.

FCA Bank: Stip e Virtual B sono state premiate durante la prima edizione della call Digital Factory

Nelle sei settimane di apertura del bando sono state ricevute diverse candidature da Italia, Europa e oltreoceano. Al termine delle fasi di selezione, FCA Bank e I3P hanno eletto le quattro startup finaliste mentre venerdì 5 marzo, dopo l’evento online, hanno scelto Stip e Virtual B.

Le due aziende sono state premiate alla presenza di Giacomo Carelli, CEO e general manager di FCA Bank, e di Giuseppe Scellato, presidente di I3P. In quanto vincitori della call Digital Factory, le due aziende riceveranno dalla banca di FCA le risorse per sviluppare una Proof-of-Concept (PoC) per testare e dimostrare sul campo la validità delle idee presentate.

Giuseppe Scellato, presidente di I3P, ha detto: “Siamo molto soddisfatti della buona riuscita di questa iniziativa in collaborazione con FCA Bank. Con Digital Factory abbiamo dato il via ad un programma di Open Innovation dedicato a portare progetti innovativi di esplorazione tecnologica in grandi realtà aziendali leader nei propri settori. Siamo certi che questa sinergia avrà importanti risvolti in futuro e come incubatore siamo pronti a promuovere ulteriori azioni di innovazione aperta, per far emergere la domanda di nuove tecnologie e a offrire la risposta con la strutturazione e la validazione di progetti di startup”.

