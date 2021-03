Marc Lechantre sarà capo del comparto vetture usate globale di Stellantis

Nel set di nomine che vanno a comporre l’assetto manageriale di Stellantis ormai pressoché al completo, si aggiunge ora anche il nome di Marc Lechantre che è diventato responsabile globale del comparto veicoli usati di casa Stellantis. Il super gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA ha scelto quindi Lechantre come capo dei veicoli usati in relazione ad ogni brand che compone la galassia dei marchi di Stellantis.

Anche Marc Lechantre proviene da un passato ampiamente trascorso in PSA. Infatti proprio presso l’ex gruppo francese che oggi è parte integrante di Stellantis, il manager francese già da gennaio 2017 ha gestito proprio le vetture usate di PSA in ogni parte del mondo. Oggi ricoprirà quindi in Stellantis la medesima mansione che occupava in precedenza, riportando però a Philippe de Rovira che è Chief Affiliates Officer di Stellantis.

Solide basi in PSA

Lechantre si è laureato all’Istituto di Studi Politici di Parigi e possiede anche un master ottenuto presso la Scuola Nazionale Francese di Amministrazione Pubblica, ancora prima di entrare a far parte del mondo dell’auto. È stato quindi ispettore finanziario e ha un passato in politica dove ha ricoperto ruoli importanti al Ministero dell’Agricoltura e dell’Ambiente francese senza escludere ruoli anche agli affari europei e alle politiche di bilancio, sintesi e procedure.

L’approdo in PSA è datato 2006 e l’anno successivo è stato eletto Assembly Shop General Manager dello stabilimento di Trnava. Nel 2011 è divenuto direttore generale di PSA per il Regno Unito mentre nel 2013 vicepresidente senior della divisione Strategy and Corporate Planning.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI