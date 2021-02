Da quando e per quanto la revisione auto con proroga? C’è molta confusione nei forum online, perché le leggi italiane si sovrappongono a quelle europee. Pubblicato il nuovo regolamento Ue 2021/267 che stabilisce nuove proroghe per quanto riguarda le revisioni periodiche. Queste avrebbero dovuto svolgersi nel periodo tra il 01/09/2020 e il 30/06/2021. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus. Non appena arriverà l’eventuale sì dell’Italia, la verifica si allungherà.

Da quando e per quanto la revisione auto con proroga: non confondersi

Il regolamento proroga di 10 mesi rispetto alla scadenza e si va a sovrapporre al precedente Reg. UE che prorogava di 7 mesi le revisioni scadute tra il 01/02/2020 e il 31/08/2020. Ma proroghe non riguardano tutti i veicoli ma sono esclusi i veicoli L – O1 – O2.

Quindi scadenza fino al 31/01/2020, proroga al 31/10/2020.

Scadenza febbraio e marzo 2020, proroga al 31/10/2020.

Scadenza da aprile ad agosto 2020, aggiungere 7 mesi.

Da settembre 2020 a giugno 2021, aggiungere 10 mesi per regolamento 2021/267.

Parente con proroga, cosa succede

Anche per quanto riguarda la licenze comunitarie scadute dal 01/09/2020 al 30/06/2021 la proroga è estesa per ulteriori 10 mesi, come per le copie certificate conformi.

Non cambia per ora la regola per i Fogli rosa. Le autorizzazioni a esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021, sono prorogate fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza. Sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità e cioè senza pregiudizio degli effetti di eventuali riporti del foglio rosa nel frattempo richiesti.

Infine, nessuna novità per le assicurazioni Rca: nessuna proroga speciale.

