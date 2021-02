Stellantis licenzia 150 lavoratori nello stabilimento di Jeep Cherokee

Lo stabilimento di Belvidere (Illinois), dove viene prodotto il SUV Jeep Cherokee, sta licenziando 150 lavoratori. Stellantis, la società madre di Jeep nata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e il produttore di Peugeot PSA Group, ha confermato la notizia martedì.

“Lo stabilimento di Stellantis a Belvidere in Illinois, sta riequilibrando i livelli di personale in quanto riallinea la produzione per soddisfare la domanda globale di Jeep Cherokee. Dopo una revisione delle sue operazioni, 150 persone saranno licenziate a tempo indeterminato, a partire dal 20 febbraio 2021. L’azienda farà ogni sforzo per collocare i dipendenti a tempo indeterminato con licenziamento in posizioni aperte a tempo pieno non appena saranno disponibili in base all’anzianità “, secondo una dichiarazione dell’azienda inviata dalla portavoce Jodi Tinson.

Il Cherokee è il più piccolo dei due SUV che portano il nome. Il più grande Grand Cherokee viene costruito a Detroit. Lo stabilimento di Belvidere, che negli anni ha prodotto una gamma di modelli Plymouth, Dodge, Chrysler e Jeep, si trova a circa 60 miglia a ovest di Chicago. L’impianto è di quasi 5 milioni di piedi quadrati su 280 acri. È stato costruito negli anni ’60 e impiega 3.580 lavoratori su due turni, secondo il sito web dell’azienda.

Non è chiaro esattamente come si siano comportate le vendite di Cherokee di recente. La società, come Fiat Chrysler, ha rilasciato le vendite su base trimestrale e ha rilasciato la sua ultima versione di vendita a gennaio. Le vendite di Cherokee sono diminuite più di altri modelli Jeep nel 2020, il che ha rispecchiato l’impatto della pandemia di coronavirus per gran parte dell’anno.

