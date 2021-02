I migliori concessionari FCA riconosciuti per l’eccellenza

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Sudafrica ha riconosciuto i suoi concessionari con le migliori prestazioni per le loro prestazioni combinate nel 2019 e nel 2020. I riconoscimenti tipicamente annuali e importanti per i concessionari sono stati, per la prima volta, combinati a causa del pandemia.

L’anno scorso entrerà nella storia dell’industria automobilistica sudafricana come forse il più impegnativo poiché la sostenibilità dei concessionari è stata minacciata dal COVID-19, dai suoi blocchi associati e dal conseguente comportamento dei consumatori. “I nostri concessionari hanno dimostrato resilienza e ingegnosità di fronte alle avversità per fornire ancora risultati di vendita impressionanti, pur continuando a garantire il più alto livello di servizio alla nostra stimata base di clienti”, ha affermato Ismaeel Hassen, CEO di FCA South Africa.

Parlando ai premi annuali dei concessionari di FCA, Hassen ha continuato a rafforzare l’importanza del riconoscimento e la gratitudine dell’azienda ai suoi concessionari per aver mantenuto i marchi Fiat, Fiat Professional, Jeep, Alfa Romeo, Abarth e MOPAR rilevanti ed entusiasmanti in Sud Africa.

“I nostri concessionari sono il nostro punto di contatto diretto con i nostri clienti”, ha affermato Hassen. “Mantengono viva la passione e forniscono soluzioni per le richieste dei nostri clienti”.

Riconosciuta come tra le migliori del paese, la concessionaria FCA con le migliori prestazioni a livello nazionale per le vendite di veicoli nuovi nel 2020 è stata Cargo Motors Bedfordview. La concessionaria di Gauteng ha tolto il titolo al vincitore del 2019, Arnold Chatz Cars.

Non tutti i concessionari sono orientati alle prestazioni di grandi volumi e FCA ha assegnato ulteriori riconoscimenti ai concessionari nei centri urbani e rurali per la vendita di auto nuove.

Auto Italia ha vinto titoli consecutivi nel 2019 e nel 2020 come rivenditore rurale dell’anno, mentre Rola Motors ha tolto gli allori a William Simpson come rivenditore urbano dell’anno per il 2020 e il 2019 rispettivamente. Metro Sales Dealer of the Year per il 2020 è stato Cargo Motors Bedfordview, un riconoscimento vinto da Arnold Chatz Cars l’anno precedente.

Il marchio MOPAR di FCA è l’ombrello olistico post-vendita per parti, accessori, assistenza e assistenza clienti. La soddisfazione del cliente durante la proprietà è di fondamentale importanza e un’area di interesse chiave per i marchi.

Una fornitura rapida e sufficiente di componenti elimina molte frustrazioni per i clienti e contribuisce alla soddisfazione generale del cliente. Il servizio e il compito centrale di mettere i clienti al primo posto completano l’esperienza del cliente.

Il concessionario post-vendita migliorato di più nel 2019 è stato De Wit Motors Ermelo, con Rola Motors che ha mostrato il più grande cambiamento nel 2020. Mantenendo il suo slancio, Arnold Chatz Cars è stato nominato miglior rivenditore del servizio clienti post-vendita per due anni consecutivi.

Molte persone contribuiscono al successo complessivo delle concessionarie, compresi i responsabili delle vendite, dei ricambi e dell’assistenza e la moltitudine di dipendenti entusiasti che danno vita ai marchi per i clienti. Questo sforzo di squadra alla fine consente alle concessionarie di ottenere il riconoscimento dei clienti e di FCA allo stesso modo. Il concessionario post-vendita dell’anno per il 2019 è stato Grand Central Motors mentre Fiat Chrysler Sandton ha vinto gli onori del 2020.

“Le congratulazioni vanno ai nostri concessionari con le migliori prestazioni, ma un grande ringraziamento va alla nostra intera rete di concessionari”, ha concluso Hassen. “Tutti i nostri concessionari si sforzano di migliorare la soddisfazione dei clienti, si dedicano all’eccellenza del servizio e sono determinati a conquistare i cuori e le menti di un numero ancora maggiore di clienti nel 2021”.

Ti potrebbe interessare: TruVideo fornitore di servizi di messaggistica certificato FCA Digital

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI