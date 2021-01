Benvenuti all’ufficio complicazioni degli affari semplici. Documenti prima di guidare: i nuovi rinvii. Qui non parliamo di patente, ma di altri attestati molto importanti. Ecco la novità. Sulle autorizzazioni a esercitarsi alla guida (Foglio rosa) con un esperto, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 30 aprile 2021. Sono prorogate. Fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza. Morale: allo stato attuale, fino al 29 luglio 2021.

Documenti prima di guidare: attenzione alle date

Questa regola vale se non siano già stati rinnovati nella validità. Ai fini del computo del termine di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione a esercitarsi alla guida, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 luglio 2021. Morale: i candidati che ne hanno titolo, il cui Foglio rosa è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, prorogato al 29 luglio 202, a decorrere dal 30 luglio 2021 hanno due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria.

Le regole dei certificati medici per la patente

I certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’articolo 119 del Codice della Strada per essere allegati a un’istanza di conseguimento della patente di guida, valgono? Se hanno il termine di scadenza trimestrale (emesso da un medico monocratico) o semestrale (emesso da una commissione medica locale) compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza: quindi, fino al 29 luglio 2021.

Invece, i permessi provvisori di guida a chi deve sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al fino al 29 luglio 2021. Poi si passa alla patente.

