Stellantis mira ad espandere il suo portafoglio di prodotti in India e utilizzare la sua base produttiva nel paese per aumentare le esportazioni verso i mercati di destra in tutto il mondo, ha detto un alto funzionario della società su Mercoledì.

La società, che mercoledì ha lanciato la nuova versione del suo SUV premium Jeep Compass con un prezzo compreso tra Rs 16,99 lakh e Rs 28,29 lakh (ex showroom Delhi), prevede anche di localizzare completamente la gamma Jeep in India.

“La nuova Compass lanciata oggi guiderà l’impressionante schiera di lanci di nuovi modelli in un futuro molto prossimo in India … è nostra intenzione introdurre una gamma Jeep completamente localizzata ai nostri clienti indiani, supportando l’industria e i fornitori locali”. Lo ha detto ha detto ai giornalisti Billy Hayes, Vice Presidente Vendite e Marketing di Stellantis dell’Asia Pacifico in una conferenza stampa virtuale.

L’India continuerà anche come centro di produzione per i mercati di esportazione di destra, ha aggiunto. “La nuova Compass made in India verrà lanciata a breve in Giappone, Australia e Nuova Zelanda”, ha detto Hayes.

Stellantis India produce la Jeep Compass nel suo impianto di produzione in joint venture a Ranjangaon vicino a Pune. Hayes ha osservato che la sua espansione in uno dei mercati più grandi del mondo come l’India continua ad alimentare la crescita dell’azienda.

“L’India è un mercato incredibilmente importante per Stellantis a livello globale e all’interno della regione Asia-Pacifico il mercato è quello in cui abbiamo investito di più”, ha affermato. A dicembre, FCA aveva annunciato di investire 150 milioni di dollari (circa 1.103 crore di Rs) per creare un hub digitale globale a Hyderabad per aiutare il gruppo a sviluppare nuove tecnologie per soddisfare le sue attività automobilistiche in tutto il mondo.

La struttura, che è il più grande hub digitale di FCA al di fuori del Nord America, creerebbe quasi 1.000 posti di lavoro entro la fine di quest’anno. “Quindi, per riassumere, più nuovi prodotti, maggiore localizzazione, hub di produzione con guida a destra e 150 milioni di dollari di investimenti, Stellantis sarà più forte che mai in India e noi siamo qui per restare”, ha osservato Hayes.

Stellantis India ha anche annunciato il lancio dell’edizione limitata per l’80 ° anniversario del modello, con un prezzo compreso tra Rs 22,96 lakh e Rs 26,76 lakh. La società ha affermato che i suoi concessionari inizieranno i test drive dei clienti e le consegne della nuova Jeep Compass dal 2 febbraio 2021.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: ecco quali sono i maggiori ostacoli per le auto elettriche

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI