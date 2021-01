Stellantis promette 10 nuovi modelli elettrici o ibridi nel 2021

Nonostante Stellantis sia appena nato, il 2021 sarà subito un anno importante per il gruppo franco italo americano che non vuole farsi superare dalla concorrenza sempre più agguerrita confermandosi come il quarto gruppo automobilistico al mondo per numero di auto vendute.

Stellantis: Carlos Tavares ha promesso che nel 2021 il suo gruppo lancerà 10 nuovi modelli elettrici o ibridi

Pertanto il numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Carlos Tavares ha già fatto una promessa importante. Nel 2021 il nuovo conglomerato che conta 14 marchi lancerà almeno 10 nuovi modelli elettrici o ibridi.

In questa maniera Stellantis intende essere uno dei principali protagonisti nel segmento delle auto elettriche ed ibride. Tra le auto elettriche o ibride che arriveranno segnaliamo Citroen e-C4 e Opel Mokka-e. Inoltre tra le 10 auto elettrificate che Stellantis proporrà nel corso del 2021 dovrebbe trovare spazio anche la versione ibrida di Alfa Romeo Tonale. Il nuovo SUV di segmento C sarà presentato nella seconda metà del 2021 e arriverà in concessionaria entro la fine dell’anno.

Presto dunque sapremo quali saranno le altre auto elettriche o ibride che Stellantis lancerà nel corso di quest’anno che si preannuncia molto interessante a livello di novità per i 14 marchi che compongono il nuovo gruppo automobilistico.

