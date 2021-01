FCA in Grecia si rafforza con lo sviluppo di e-mobility

Lo sviluppo dell’e-Mobility da parte di FCA in Grecia – insieme alla disponibilità commerciale di nuovi modelli elettrici e ibridi plug-in – rafforza la presenza del Gruppo in questa nuova era per il settore automobilistico.

Con l’obiettivo di sviluppare prodotti, strutture, ma anche servizi legati alla nuova era del traffico elettrificato, Fiat Chrysler Automobiles, ha creato e-Mobility. Questa è una nuova struttura che si concentra su tutte quelle soluzioni che forniscono risposte alle sfide che questa nuova era porta per il settore automobilistico. Lo sviluppo di nuovi prodotti elettrificati, strutture di ricarica, tecnologie avanzate, ma anche servizi che renderanno più trasparente ed economico l’utilizzo di modelli ibridi elettrici e plug-in, sono elementi che porteranno ad un ambiente più confortevole e intuitivo ambiente-, ma anche accessibile per tutte le applicazioni di azionamento elettrico.

Lo sviluppo del programma e-Mobility in Grecia coincide anche con la disponibilità di nuovi prodotti elettrificati dinamici del Gruppo Fiat Chrysler Automobiles, come i nuovi PHEV Jeep Renegade 4xe e Jeep Compass 4xe, che a causa delle bassissime emissioni (CO 2 <50gr./km) e i prezzi al dettaglio al lordo delle tasse inferiori alla soglia di € 40.000, esentano gli utenti delle auto aziendali dal pagamento delle tasse. Allo stesso tempo, la nuova Fiat 500 completamente elettrica arriva ad offrire caratteristiche innovative per la categoria (guida autonoma livello 2, selezione carrozzeria cabrio, ecc.), Insieme allo stile ineguagliabile della famiglia 500.

“Il Gruppo Fiat Chrysler Automobiles si è costantemente concentrato nel tempo sulla protezione dell’ambiente, ma anche sulla fornitura di soluzioni automobilistiche pratiche e intelligenti per tutti”, ha affermato George Bakopoulos, Presidente e CEO di FCA Grecia. “Il programma e-Mobility è un altro passo importante in questa direzione, poiché si presenta in modo strutturato per sostenere questo sforzo che consentirà a tutti di godere dei vantaggi della mobilità elettrica. “Con lo sviluppo delle iniziative di e-Mobility di FCA anche in Grecia, aspiriamo a offrire ai consumatori del nostro Paese l’opportunità di godere al massimo dei vantaggi dell’auto elettrificata”.

Nell’ambito dell’implementazione della struttura di e-Mobility in Grecia, sono già state installate stazioni di ricarica per modelli elettrici e ibridi plug-in in tutte le strutture della Rete Ufficiale di Distributori e Riparatori di FCA Grecia, che sono pienamente operative.

L’espansione della Rete ufficiale di FCA in Grecia, con una nuova aggiunta di quella di SPICAR Group MAE nella periferia sud di Atene, rafforza ulteriormente la presenza del Gruppo in Grecia creando tutte quelle condizioni che porteranno a una transizione più agevole all’era elettrificata dell’auto . Infine, si stanno completando a ritmo sostenuto le relative certificazioni e formazione per il personale tecnico che fornirà i servizi di Post Vendita, mentre sono in corso una serie di iniziative a livello commerciale e tecnico.

Da parte sua, Dimitris Papatsoutsos, Network Development Director e e-Mobility Manager di FCA Greece, ha dichiarato: “La nuova era delle auto elettrificate ha molto da offrire, sia ai consumatori che, ovviamente, all’ambiente. Allo stesso tempo, però, le nuove condizioni ci mettono di fronte a una serie di sfide che dobbiamo affrontare.

L’obiettivo di Fiat Chrysler Automobiles e-Mobility è organizzare in modo ottimale tutti quei processi, strutture e servizi che consentiranno ai consumatori di godere dei vantaggi della trazione elettrica nella loro vita quotidiana. E-Mobility diventa il pilastro su cui fare affidamento, sia il pubblico consumatore che la Rete Ufficiale dei nostri partner, affinché possano passare alla rete più efficiente.

