Fiat Chrysler porta in tribunale Unifor

Fiat Chrysler Automobiles ha emesso un’ingiunzione del tribunale, per rimuovere una barricata che blocca l’ingresso nello stabilimento di assemblaggio di Windsor a Vimy e Walker Road. I lavoratori di Unifor sono entrati in azione il 4 gennaio, dopo aver ricevuto la notizia che 60 membri della AWC di Auto Warehousing Company sarebbero stati senza lavoro dopo che la società aveva perso il contratto con FCA. “Questo è un brutto affare”, dice Dave Cassidy, presidente locale di Unifor 444.

Fiat Chrysler Automobiles ha assegnato a MotiPark il contratto per guidare i veicoli che escono dalla catena di montaggio e parcheggiarli fino a quando non possono essere spediti alle concessionarie. Il sindacato ha presentato una domanda ai sensi della sezione 69 dell’Ontario Labour Relations Act, contestando le responsabilità di MotiPark ai sensi dei diritti del successore.

“Niente uscirà da quel cancello finché non avremo una risoluzione lì”, dice Cassidy. Cassidy dice che la linea sarà attiva lunedì mattina. “Abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Non siamo qui per impedire la produzione”, spiega Cassidy CTV Windsor ha contattato FCA e MotiPark per un commento, ma non ha ricevuto risposta quando questo articolo è stato pubblicato.

Cassidy dice che Unifor ha cercato di negoziare con MotiPark, ma non ha avuto successo “Sono usciti e hanno trovato un altro sindacato e mi dicono che è teamster. Non credo che sia teamters”. La barricata potrebbe essere rimossa all’inizio di questa settimana. Lunedì inizierà il controinterrogatorio. “Oggi è AWC, domani è qualcun altro. Il giorno dopo è qualcun altro, quindi dobbiamo prendere una posizione basata su questo.” La questione dovrebbe essere affrontata in tribunale martedì mattina.

