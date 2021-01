Stellantis: ecco tutti i modelli in arrivo nel 2021

Il nuovo anno appena cominciato si è aperto con i primi passi concreti della fusione tra FCA e PSA che tornerà in auge il prossimo 16 gennaio per gli ultimi affinamenti. Ne deriva quindi che la gestazione e il concepimento di molti modelli, attesi da qui al prossimo dicembre, sarà di ovvia matrice Stellantis: ovvero saranno introdotte diverse vetture facenti parte della galassia di brand di cui dispone ora il colosso dell’auto.

È chiaro quindi che il 2021 si pone di fronte a Stellantis come un autentico banco di prova, una sfida che vedrà sorgere diversi modelli con i marchi della fusione tra FCA e PSA. Tra questi ci sono infatti già vetture pronte al debutto a marchio Maserati, Alfa Romeo, Peugeot ma anche Jeep, Citroen e Opel. Ecco quali saranno.

Ecco i modelli pronti al debutto nel 2021

Il primo trimestre sarà sicuramente un arco temporale molto importante per Stellantis visto che la maggior parte delle nuove introduzioni in questa parte d’anno provengono tutte da PSA. Si comincia infatti già questo mese con l’atteso restyling della Opel Crossland che dovrebbe derivare, almeno in relazione al nuovo Opel Vizor, dalla nuova Mokka. Durante i prossimi mesi arriverà anche il restyling della Peugeot 3008 in accordo con la nuova Citroen C4 e un facelift per la Peugeot 5008. La DS 3 Crossback introdurrà invece anche l’edizione speciale Ines De La Fressange Paris.

Nuovi modelli PSA e Jeep 2021

Dal punto di vista di FCA dovrebbe arrivare verso primavera la nuova Jeep Gran Cherokee e cominceranno anche le vendite della Maserati MC20. Allo stesso tempo dovrebbe anche esserci spazio per il restyling del Levante. Tornando a PSA, nello stesso periodo arriverà anche la DS 9, ovvero l’ammiraglia del marchio Premium di Citroen. Per le varianti più prestazionali si attendono le Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm, oltre alla Peugeot 508 Sport Engineered.

L’estate introdurrà invece il restyling della Citroen C3 Aircross e la nuova DS 4 di cui ancora non si sa moltissimo.

Nuovi modelli Alfa Romeo e Maserati

Settembre e ottobre saranno invece i mesi dell’Alfa Romeo Tonale che non arriverà nelle concessionarie prima del 2022. Durante lo stesso periodo arriverà anche la Maserati Grecale allargherà ulteriormente la gamma di Maserati ponendosi al di sotto della Levante: sarà realizzato a Cassino. A fine anno sarà il turno della Nuova Peugeot 308 e della Opel Astra.

