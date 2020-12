FCA premia i suoi partner durante i Latam Supply Chain Awards 2020

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha tenuto questa settimana la prima edizione dei Latam Supply Chain Awards. Si tratta di un evento di premiazione dedicato ai migliori fornitori della logistica nel 2020.

All’evento tenutosi online hanno partecipato i partner che si sono distinti nelle categorie SCM Innovazione e Sostenibilità, Performance, Fornitore dell’anno e Partner di valore. Questo nuovo evento fa parte del Programa de Relacionamento com os Fornecedores da Supply Chain e mira a rafforzare trasparenza e fiducia per cercare di costruire partnership solide e durature.

FCA: il gruppo italo-americano premia i suoi partner migliori in Brasile

Valentino Mancini, direttore della Supply Chain di FCA America Latina, ha dichiarato: “La nostra sfida è coinvolgere sempre di più i nostri partner in una comunicazione e degli obiettivi comuni, con trasparenza, fiducia e collaborazione per generare valore e risultati a lungo termine“.

Nella selezione dei vincitori sono stati presi in considerazione diversi fattori specifici che riguardano la gestione della Supply Chain in America Latina, tenendo conto della complessità e della rilevanza dei progetti realizzati durante l’anno.

Aline Rebelo, Head of Procurement di FCA Supply Chain, ha affermato: “La partnership è la chiave del rapporto per creare valore. Solo con partner forti possiamo ottenere risultati dalle nostre sfide quotidiane. Quando questa unione di interessi porta a un risultato comune, tutti ne guadagnano“.

Oltre ai succitati premi, i Latam Supply Chain Awards hanno portato alla nomina anche del Partner di valore, ossia quello più importante. Questo riconoscimento è andato a Sadi, la divisione di FCA Services, per gli eccellenti servizi offerti nello sdoganamento delle merci e nel supporto ai fornitori.

Secondo Valentino Mancini, però, il grande vincitore del 2020 è stato la multimodalità. Le aziende premiate hanno in comune lo sviluppo di progetti multimodali. “Il 2021 sarà un anno molto importante per FCA. Le sfide saranno tante ma insieme siamo più forti e, di sicuro, potremo raggiungere gli obiettivi prefissati“, ha detto Mancini.

Anche Antonio Filosa, presidente di FCA America Latina, ha sottolineato l’importanza delle partnership con la visione del futuro. “Il 2021 sarà sicuramente un anno migliore con il mercato che tornerà a numeri importanti. E quindi avremo ancora più bisogno della collaborazione dei fornitori di trasporto e logistica poiché non possiamo smettere di creare cose nuove per ottimizzare i costi, migliorare i servizi ed essere più competitivi. Non possiamo fermare il nostro desiderio di servire i nostri clienti finali sempre di più e meglio“, ha affermato il numero uno.

