FCA Grecia offre ai suoi clienti il controllo gratuito delle auto

FCA Grecia attraverso Mopar, società di servizi post vendita ufficiali di Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth e Fiat Professional, offre per un altro anno l’ispezione tecnica invernale gratuita ai proprietari di auto del gruppo. Il programma si chiama Winter Check Up 2020-2021.

Questo programma offre l’opportunità ai proprietari dei modelli delle suddette società di effettuare un’ispezione tecnica approfondita della propria auto, senza alcun onere finanziario. I 15 punti su cui si concentra il Winter Check Up 2020-2021, come lo stato dell’impianto frenante, i livelli dei liquidi motore, ma anche il necessario test diagnostico attraverso gli appositi strumenti, giocano un ruolo cruciale per viaggiare in sicurezza.

Allo stesso tempo, il controllo dell’impianto di climatizzazione garantisce il rapido ed efficiente disappannamento dei vetri per una visibilità ottimale in ogni condizione. L’ispezione gratuita Winter Check Up 2020-2021 viene offerta tramite la rete di riparazioni ufficiale di FCA Grecia ed è valida dal 14 dicembre 2020 al 26 febbraio 2021, coprendo l’intera stagione invernale.

Allo stesso tempo, nell’ambito del programma e date le peculiarità della stagione invernale, chi fosse interessato potrà beneficiare anche di offerte speciali su ricambi e materiali di consumo per la propria auto, come uno sconto del 20% su pastiglie e tergicristalli, materiali di consumo estremamente importanti per funzionamento sicuro e corretto di un veicolo.

Attraverso ispezioni stagionali, offerte speciali, ma anche impegno per servizi di alta qualità, i tecnici e il personale Mopar sono al servizio dei propri clienti, assicurando che tutti i proprietari di Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth e Fiat Professional hanno la capacità di mantenere sempre la propria auto nelle migliori condizioni possibili. Per maggiori informazioni sul Winter Check Up 2020-2021, ma anche sui servizi Mopar in generale.

