Fitch valuta Leasys “BBB +”

Fitch Ratings ha assegnato oggi a Leasys S.p.A. un rating di default dell’emittente a lungo termine di ‘BBB +’ con Outlook negativo. Questo rating è allineato a quello di FCA Bank, tra i più alti nel settore del noleggio e della mobilità, e riflette le aspettative di sostegno di Fitch da parte della capogruppo di Leasys, Crédit Agricole (CA; A + / Negative) e il suo ruolo di unico centro di competenza di CA a livello di gruppo per il noleggio auto a lungo termine.

L’Outlook Negativo sul rating a lungo termine di Leasys rispecchia quello sulle CA, come nel caso di FCA Bank. Leasys è il fornitore di servizi di noleggio e mobilità del Gruppo FCA Bank, leader in Italia per numero di immatricolazioni di auto, con una quota di mercato del 21%. Già attivo in 8 paesi con una flotta di 350.000 auto e oltre 70.000 clienti in tutta Europa e si colloca tra i primi 10 fornitori di mobilità in Spagna e Francia.

Leasys sta portando avanti un ampio programma di internazionalizzazione, con l’obiettivo di operare in 13 paesi europei entro il 2021, con una flotta totale di 400.000 veicoli e 1.500 Leasys Mobility Store, una rete capillare di negozi che offre ai clienti l’accesso a tutti i servizi di mobilità forniti da Leasys.

I rating di Leasys si basano sulla valutazione di Fitch della sua integrazione con FCA Bank e sulla disponibilità di un potenziale supporto da parte di CA Consumer Finance (CACF; A + / Negative) e, infine, da CA. Fitch ritiene che il supporto di CA a Leasys sia uguale a quello del Gruppo FCA Bank nel suo insieme a causa dell’elevatissimo livello di integrazione operativa di Leasys in FCA Bank.

