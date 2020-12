Questa Mazda RX-7 è equipaggiata da un Hellcat V8 | Video

Anche se l’idea di una Mazda RX-7 con motore Hellcat può sembrare un sacrilegio per gli appassionati di auto giapponesi, una di queste auto è attualmente in fase di costruzione negli Stati Uniti e pare sia una prima mondiale.

In particolare, lo youtuber Rowdys Garage sta trasformando una RX-7 in un bolide equipaggiato dal motore Hellcat. Egli sostiene che si tratta di un processo piuttosto laborioso.

Mazda RX-7: Rowdys Garage sta ultimando l’installazione del motore Hellcat

Nel video presente in fondo all’articolo potete vedere il primo passo di questa conversione che vede la sostituzione del motore 13B standard con il performante Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri.

Come probabilmente potete immaginare, montare un Hellcat nella Mazda RX-7 richiede un bel po’ di lavoro. Nonostante ciò, l’otto cilindri di FCA si adatta al vano motore di quest’auto senza troppe difficoltà.

Il motore sporge un bel po’ quando il compressore è montato in alto ma l’installazione di un cofano personalizzato (o addirittura senza) permetterà di risolvere questo problema. Come testimoniato dalla clip, Rowdys Garage è attualmente nella fase iniziale della conversione e l’inserimento del propulsore Hellcat è forse la parte più semplice.

Infatti, far funzionare questo powertrain nella Mazda RX-7 si rivelerà molto più di una sfida. Resta anche la vedere se la trasmissione automatica a 8 rapporti, fornita assieme all’Hemi V8, riuscirà ad adattarsi alla Mazda.

Una volta completato il processo di trasformazione, però, non c’è dubbio che l’enorme potenza del motore Hellcat e il basso peso complessivo della RX-7 la renderanno una bestia assoluta. Per maggiori informazioni sul progetto di Rowdys Garage, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato. Disiscrivi le notifiche Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI