Proroga patenti guida auto: cambia tutto ancora. Motorizzazioni al collasso per il Covid. Impossibili gli esami pratici di guida in numerose città. Sulla base delle indicazioni del Dpcm per far fronte all’emergenza da coronavirus: c’è il decreto ministeriale 534. Cosa dice? Sono ulteriormente sospese fino al 3 dicembre le prove pratiche di guida nelle Regioni Campania, Toscana e Provincia Autonoma di Bolzano. La sospensione si applica anche alle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti di guida per le revisioni delle patenti.

Proroga patenti guida auto: occhio alla Regione

In coerenza con le disposizioni di cui all’ordinanza del ministro della Salute del 27 novembre 2020, è disposta la ripresa dell’attività concernenti le prove pratiche di guida da realizzarsi nel territorio delle Regioni Calabria, Lombardia e Piemonte.

Patente B per le vetture: le regole

Rammentiamo che le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B (per l’auto) e BE sono valide per dieci anni. Qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti. Che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l’indicazione del nuovo termine di validità. I sanitari sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti i dati e ogni altro documento utile ai fini dell’emissione del duplicato della patente. Analogamente procedono le commissioni. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.

Il titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo.

