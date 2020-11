FCA convoca EGM per approvare la fusione con PSA

FCA ha annunciato oggi di aver pubblicato l’avviso di convocazione dell’Assemblea Generale Straordinaria degli Azionisti (” EGM “) al fine di approvare la fusione con Peugeot SA e le altre questioni esposte nel agenda, che si terrà virtualmente il 4 gennaio 2021, a partire dalle 14:30 (ora dell’Europa centrale). Per proteggere la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti in relazione all’epidemia di COVID-19, agli azionisti non sarà consentito partecipare di persona all’EGM.

L’avviso di EGM di FCA, la Circolare degli azionisti, altri materiali sull’EGM e, alla luce del continuo focolaio di COVID-19, le istruzioni per votare e inviare domande prima dell’assemblea e per seguire l’EGM a distanza, sono disponibili nella sezione Investitori di Fiat Chrysler Automobiles sito web all’indirizzo www.fcagroup.com , dove possono essere visualizzati e scaricati. 1 Gli azionisti possono richiedere una copia cartacea di questi materiali, gratuitamente, tramite i contatti di seguito.

FCA ha inoltre annunciato che la dichiarazione di registrazione sul modulo F-4 presentata da FCA presso la US Securities and Exchange Commission (la ” Commissione “) in relazione alla fusione di Fiat Chrysler e PSA è stata dichiarata effettiva dalla Commissione il 20 novembre 2020.

Londra, 23 novembre 2020

