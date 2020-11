e-mobility di Fiat Chrysler partecipa a Visionary Days 2020

Per il secondo anno consecutivo Fiat Chrysler Automobiles è main sponsor di Visionary Days, il format generazionale in cui migliaia di giovani di tutta Italia si incontrano – quest’anno virtualmente – per discutere dei cambiamenti in corso e dare forma al futuro. La quarta edizione di Visionary è in programma sabato 21 novembre e vedrà gli oratori parlare dalla sala delle Fucine delle OGR di Torino e i partecipanti collegarsi in streaming su Zoom e sul profilo Youtube di Visionary Days raggiungibile a questo link: https://www.youtube.com/c/VisionaryDays. I lavori verteranno intorno al tema dei “confini”, con l’obiettivo di individuare le nuove frontiere tracciate dalla globalizzazione e dalla rivoluzione tecnologica in atto.

Il team e-Mobility di FCA parteciperà ai lavori con Francesco Bianchi e Costantino Fassino – rispettivamente Program Manager e EMEA Business Development Manager – che discuteranno insieme con i giovani partecipanti sulla necessità di ridisegnare i confini ormai obsoleti della mobilità “tradizionale”, ampliandoli verso un futuro più sostenibile per il pianeta e per chi lo abita.

Sul palco della sala delle Fucine salirà anche la Nuova 500, l’auto con cui FCA ha già iniziato a tracciare le frontiere della mobilità elettrica del futuro. La Nuova 500 è infatti l’esempio concreto di una nuova idea di mobilità: sostenibile, connessa, tecnologica e sicura. La Nuova 500 offre anche un ecosistema di servizi on line – via app – che consente ai clienti di accedere facilmente e velocemente a tutti i servizi complementari alla mobilità come per esempio la ricarica, la sua prenotazione e il pagamento oltre a interfacciarsi con l’auto anche da remoto.

Oltre all’icona di Fiat, sul palco della sala delle Fucine saranno esposte anche le Jeep Compass e Renegade 4xe. Grazie alla tecnologia ibrida plug-in i due nuovi modelli sono i SUV Jeep più performanti e divertenti da guidare di sempre e allo stesso tempo sono vetture ideali per la guida quotidiana in città, per merito della tecnologia ibrida plug-in che consente di viaggiare a zero emissioni e con un’autonomia di 50 km in modalità full-electric.

Per FCA, in pratica, Visionary Days è un elemento fondamentale di questo network. Il format innovativo dell’evento permette infatti a migliaia di studenti di trasformarsi in “innovative thinkers” e di elaborare soluzioni concrete alle sfide sempre più complesse del futuro. Un futuro a cui FCA sta pensando da tempo, con il lancio di nuovi modelli ibridi ed elettrificati e con la creazione di un sistema che semplifica la vita a chi decide di credere a un nuovo tipo di mobilità.

