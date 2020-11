FCA ha vinto il premio Synergy Award for Innovation in Canada

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha annunciato nelle scorse ore di aver ricevuto il premio Synergy Award for Innovation dal Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) in Canada nella categoria Partnership with a Large Company.

Il riconoscimento è stato vinto grazie al progetto Electrified Vehicles: The Car of the Future realizzato in collaborazione con McMaster Automotive Resource Centre (MARC) presso la McMaster University di Hamilton (nell’Ontario). Il team era guidato dal Dr. Ali Emadi e composto da oltre 250 persone fra studenti, laureati ed ingegneri.

FCA: Il NSERC ha premiato la divisione canadese per un progetto molto interessante

Il premio evidenza l’impegno di FCA, assieme ai suoi partner, nello sviluppo di motori e componenti per veicoli elettrificati di nuova generazione, efficienti dal punto di vista energetico e ad alte prestazioni. Dal 1995, i Synergy Award for Innovation onorano le partnership di ricerca e sviluppo fatte tra università o collage e l’industria. Le collaborazioni vengono giudicate in base all’uso efficace delle risorse e ai vantaggi tangibili per il Canada.

Tony Mancina, Head of Engineering di FCA Canada, ha dichiarato: “Siamo onorati di ricevere questo premio dal Natural Sciences and Engineering Research Council del Canada in quanto testimonia la leadership di FCA nello sviluppo di sistemi di trasmissione ibrida e di elettrificazione di nuova generazione, nonché di tecnologie emergenti che posizionano la nostra azienda per la crescita futura. La nostra partnership con il Dr. Emadi e il McMaster Automotive Resource Center è stata particolarmente gratificante in quanto non stiamo solo sviluppando le future tecnologie per i veicoli ma anche i futuri lavoratori in Canada“.

Ali Emadi, professore della McMaster University. invece ha detto: “La collaborazione di McMaster con FCA è un esempio di quanto sia stato efficace NSERC nel potenziare le partnership tra il mondo accademico e il settore privato. FCA ci ha aiutato moltissimo in quanto abbiamo costruito uno dei migliori programmi di ricerca e sviluppo al mondo nell’elettrificazione dei trasporti presso il McMaster Automotive Resource Center per sviluppare i veicoli elettrificati del futuro. Grazie a FCA per il loro supporto, anche durante questo periodo difficile dato dal coronavirus e a NSERC per aver valutato la ricerca applicata e supportato le partnership“.

Alejandro Adem, presidente di NSERC, ha affermato: “Quest’anno abbiamo evidenziato quanto la scienza stia giocando un ruolo importante nella nostra vita quotidiana. I vincitori del premio dimostrano la loro eccellenza nella ricerca scientifica con i loro successi in diversi campi. Congratulazioni a tutti i vincitori dei premi per i risultati raggiunti“.

Le università premiate con un Synergy Award ricevono una borsa di studio del valore di 200.000 dollari mentre i partner industriali un buono da 30.000 dollari per incoraggiare i ricercatori universitari a collaborare con organizzazioni partner nei settori privato, pubblico e non-profit.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato! Disiscrivi le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI