Penske Logistics è stato premiato come fornitore dell’anno da FCA

Penske Logistics è stata nominata Fornitore dell’Anno di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) nella categoria Fornitori di servizi logistici durante la conferenza annuale dei fornitori e dei premi del Nord America del 2020 che si è tenuta il 23 ottobre scorso.

Penske Logistics fornisce servizi di Lead Logistics Provider (LLP) a supporto del trasporto di merci in entrata di FCA nelle operazioni delle sedi di produzione, servizi all’interno della loro rete internazionale e supporto per la rete di veicoli finiti in uscita.

Durante il programma, FCA ha riconosciuto 31 partner fornitori in un totale di 19 categorie. I premi FCA Supplier of the Year riconoscono le aziende che hanno dimostrato un impegno eccezionale nei confronti di FCA, fornendo prodotti e servizi innovativi e di qualità.

I destinatari del premio sono stati determinati sulla base di una valutazione delle prestazioni della scheda di valutazione dei fornitori 2019 di ciascuna società – un sistema di valutazione che valuta le prestazioni dei fornitori in termini di qualità, consegna, costi e garanzia – e il contributo della leadership senior di FCA.

Marc Althen, presidente di Penske Logistics: “Siamo onorati di ricevere il premio da FCA come fornitore dell’anno per i servizi logistici e ringraziamo il team di Fiat Chrysler per questo riconoscimento. Siamo orgogliosi di ricevere il riconoscimento per la nostra tecnologia, strumenti e processi leader del settore che avvantaggiamo il nostro cliente. Lodiamo e ringraziamo anche i nostri collaboratori per il loro incredibile lavoro a sostegno di FCA, che rende possibile un premio come questo “.

“I cambiamenti trasformativi che abbiamo apportato nel 2019 hanno creato una solida base per l’ondata di lanci di prodotti provenienti da FCA, e oggi abbiamo messo in luce quei fornitori che hanno portato il loro lavoro al livello successivo”, ha affermato Martin Horneck , responsabile degli acquisti e della gestione della catena di fornitura, FCA – Nord America. “Questi sono i ‘migliori del meglio’ nel nostro settore e continueranno a svolgere un ruolo di primo piano nel nostro successo collettivo”.

Penske Logistics è una società Penske Transportation Solutions con attività in Nord America, Sud America, Europa e Asia . Penske Logistics fornisce servizi logistici e di gestione della catena di fornitura alle aziende leader in tutto il mondo. L’azienda inoltre offre valore attraverso la sua progettazione, pianificazione ed esecuzione nel trasporto, immagazzinamento e gestione delle merci.

Ti potrebbe interessare: Continental premia i suoi migliori fornitori con il Supplier of the Year 2019

Attiva le notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI