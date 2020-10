Fiat Chrysler: importante sponsorizzazione in Argentina

Il Gruppo FCA in Argentina si da al Polo. Fiat Chrysler sarà rappresentata da RAM e Jeep, che saranno gli sponsor principali di due dei team più riconosciuti nel Paese. In questa stagione RAM accompagnerà la squadra campione dell’ultimo torneo, guidata da Adolfo Cambiaso. Nell’ambito di questo accordo – che dura quattro anni – i componenti del team guideranno il RAM 1500, per uso quotidiano, e anche il RAM 2500, utilizzato in questo caso per la logistica degli allenamenti durante i tornei.

Fiat Chrysler sponsorizza due importanti squadre di Polo in Argentina con i marchi Jeep e Ram

“RAM è orgogliosa di accompagnare La Dolfina in questo percorso verso la tripla corona. Abbiamo avviato questa alleanza convinti che uniti siamo la forza necessaria per raggiungere gli obiettivi e che il lavoro di squadra è il valore che condividiamo con la migliore squadra di polo del mondo ”, ha sottolineato a tal proposito Martin Zuppi, CEO di FCA.

Jeep sarà ancora una volta rappresentata dall’Ellerstina Johor Polo Team, uno dei più premiati e composto dai fratelli Facundo, Gonzalo, Pablo e Nicolás Pieres, che cercheranno di ottenere la preziosa Tripla corona.

Come lo scorso anno, i membri del team guideranno l’imponente Grand Cherokee SRT: la variante più potente della gamma di SUV disponibile in Argentina e che si distingue proprio per il suo motore a benzina HEMI V8 da 6,4 litri, che sviluppa 472 CV al 6.250 giri / min e 624 Nm di coppia a 4.100 giri / min, abbinati a un cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione integrale Quadra-Trac Active, con cinque diverse modalità di guida studiate per ottenere le massime prestazioni.

Ti potrebbe interessare: Foxconn presenta la piattaforma per auto elettriche che forse userà anche Fiat Chrysler

Attiva le notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI