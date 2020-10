FCA Heritage partecipa attivamente alla mostra dedicata al Lingotto

Si è aperta ufficialmente la mostra Lingotto VIVE & RIVIVE. Quand’era una fabbrica per fare un viaggio alla scoperta di un luogo simbolo di Torino e della rigenerazione urbana noto a livello internazionale ma sempre riconosciuto nel suo passato di fabbrica automobilistica.

Attraverso disegni, foto, video e veicoli, sarà possibile ripercorrere la storia del famoso stabilimento produttivo usata da Fiat nel periodo compreso tra i primi anni ‘20 e la fine degli anni ‘80 del 900. La mostra sarà visibile fino al 31 dicembre 2020 presso il padiglione 5 del Centro Commerciale Lingotto presente in via Nizza n°230 a Torino.

FCA Heritage: il dipartimento ha fornito video e foto provenienti dal Centro Storico Fiat

Alla realizzazione della mostra sta partecipando attivamente anche FCA Heritage. Si tratta del dipartimento di Fiat Chrysler Automobiles dedicato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio storico dei marchi italiani del gruppo. La divisione sta partecipando tramite la concessione di video e fotografie appartenenti alla preziosa collezione del Centro Storico Fiat dove ci sono all’interno tantissimi cimeli, modellini, auto e manifesti pubblicitari che raccontano la storia dello storico marchio torinese.

La documentazione fornita dal Centro Storico Fiat racconta in modo suggestivo la storia produttiva ed architettonica del Lingotto nelle sue fasi di progettazione, funzionamento, riconversione e ristrutturazione.

Lo stabilimento Fiat viene ancora oggi ammirato per la modernità e l’eleganza del suo sviluppo verticale e per la pista di collaudo posizionata sul tetto. Proprio in questo luogo sono nate diverse vetture che hanno contribuito alla motorizzazione del Bel Paese, fino a quando il progresso produttivo non ha imposto il trasferimento presso impianti più moderni.

La mostra Lingotto VIVE & RIVIVE. Quand’era una fabbrica vuole anche far conoscere il progetto Torino Automotive Heritage Network, costituito da soggetti culturali e imprenditoriali che lavorano per riscoprire il patrimonio culturale di Torino tramite informazione, valorizzazione e interpretazione della storia industriale della capitale piemontese.

