Fiat Chrysler: sono già 4.100 i residenti di Detroit assunti

Fiat Chrysler ha assunto circa 4.100 residenti di Detroit e la maggior parte se non tutti saranno impiegati in un nuovo stabilimento automobilistico nella parte est della città. Il gigante automobilistico è obbligato ad impiegare almeno 3.850 Detroiters presso l’impianto di assemblaggio Mack in base a un accordo di sviluppo con la città per il terreno in cui viene costruito l’impianto.

Se i restanti 250 lavoratori che sono stati assunti non sono impiegati a Mack, potrebbero essere inviati a lavorare in uno qualsiasi degli altri stabilimenti di Fiat Chrysler a Detroit o nei dintorni. “Quando Mack sarà pronto alla fine del primo trimestre del prossimo anno, avremo un’idea migliore di quali siano esattamente i numeri concreti relativi alle nostre strutture nella contea di Macomb, la città di Detroit e in altre città”, ha affermato il manager di Fiat Chrysler Ron Stallworth parlando con i giornalisti mercoledì.

In base all’accordo di sviluppo del territorio da 108 milioni di dollari tra Fiat Chrysler e la città, la casa automobilistica ha detto che avrebbe dato ai residenti di Detroit la prima opportunità di fare domanda per lavori ben pagati nel suo nuovo stabilimento.

Ti potrebbe interessare: Fiat Chrysler: importanti dichiarazioni del sindaco di Detroit

Attiva le Notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI