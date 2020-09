Fiat Chrysler nomina il nuovo MD per il Medio Oriente

Fiat Chrysler Automobiles ha nominato Markus Leithe come Managing Director delle sue operazioni in Medio Oriente, responsabile della supervisione del portafoglio di marchi del gruppo tra cui Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Ram e Mopar nella regione.

Leithe porta al ruolo oltre due decenni di esperienza nel settore automobilistico in Europa e nel Medio Oriente per diversi importanti marchi automobilistici globali tra cui Infiniti e General Motors. Nel suo ruolo più recente, è stato Amministratore delegato dei mercati internazionali per Infiniti Motor Company, ricoprendo la piena responsabilità operativa per il Medio Oriente e l’Africa, la Russia e l’Europa orientale, nonché i mercati asiatici (al di fuori della Cina).

“Non potrei essere più entusiasta di entrare a far parte di Fiat Chrysler Medio Oriente: è davvero un onore e un privilegio essere invitato a guidare un business così importante e di livello mondiale”, ha affermato Leithe. “I marchi FCA hanno un’eredità globale di essere i modellatori del settore nei loro segmenti, e non vedo l’ora di continuare così nella regione del Medio Oriente, dove c’è così tanto potenziale per il nostro gruppo.

Credo fermamente che con una focalizzazione incessante sui nostri clienti e la volontà di sfidare noi stessi e prendere decisioni coraggiose possiamo sempre mantenere la nostra posizione di campioni dei clienti “. Markus ha conseguito un Master of Science (MSc) in International Business, Trade & Commerce presso l’Università di Economia e Commercio di Vienna.

