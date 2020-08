Validità patente in Italia e in Europa: non confondetevi

Patente scaduta o in scadenza? Sappiamo che non puoi rinnovare causa Covid: Motorizzazioni intasate all’inverosimile. È il collasso della burocrazia, che già prima del coronavirus se la cavava malissimo. Però occhio alle proroghe: validità patente in Italia e in Europa, ci sono differenze notevoli.

Validità patente in Italia e in Europa: cosa sapere

Primo caso: su tutto il territorio dell’UE, Italia compresa, quale la validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE? Con scadenza compresa nel periodo dal 1 o febbraio 2020 al 31 agosto 2020: validità prorogata di sette mesi. Decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse (esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione).

Patenti rilasciate in Italia: da ricordare

Per quanto riguarda, invece, le patenti rilasciate in Italia si ritiene necessario distinguere tra 3 situazioni.

Patenti con data di scadenza della validità compresa nel periodo dal 1 o febbraio 2020 al 31 maggio 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 31 dicembre 2020, secondo le disposizioni più favorevoli del decreto legge 18/2020. Mentre sul territorio degli altri Paesi dell’UE fruiscono della proroga di validità di sette mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse, ai sensi del Regolamento UE 2020/698. Quelle con scadenza compresa tra il 1 o giugno 2020 e il 31 agosto 2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi, decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse, (Regolamento UE 2020/698). Licenze con data di scadenza della validità il 31 gennaio 2020 oppure compresa nel periodo dal 1 o settembre 2020 al 30 dicembre 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 31 dicembre 2020.