Incentivi auto pasticciati dal Governo Conte. Prima 3 fasce di auto con emissioni inquinanti tramite il decreto Rilancio di luglio, poi 4 fasce col decreto Agosto. In vigore da metà mese. Fatto sta che uno va in concessionaria e non torna a casa col contratto di acquisto. Motivo: la piattaforma dei bonus non è attiva. Quella piattaforma dove deve mettere il naso il venditore, anch’egli vittima del caos creato dall’Esecutivo.

Incentivi auto pasticciati dal Governo Conte: ma perché?

Non si capisce perché mai una cosa facile come gli ecobonus del Governo Prodi del 1997, poi ripresi da mille Governi, debba essere pasticciata in questo modo dall’Esecutivo Conte. Si attende ora settembre, nella speranza che la piattaforma del ministero dello Sviluppo economico sia attiva.

Guardate la foto in alto: tristezza. Bollone rosso. Fa riferimento al decreto Rilancio coi 50 milioni di dotazione. Ma ora ci sono 500 milioni col decreto Agosto.

Imitare gli altri Paesi con gli ecobonus no?

Chissà perché ci vergogniamo a imitare gli altri Paesi europei: incentivi auto con regole semplici. Senza contraddizioni, sovrapposizioni, misteriosi commi e cavilli. Eppure il settore automotive è ossigeno in un’Italia ormai in seconda fascia europea dopo il Covid. Dovremmo fare bella figura coi Paesi frugali, mnostrandoci moderni in tema di incentivi auto. Invece arranchiamo. Che figuraccia. Siamo quelli del reddito di cittadinanza e dei bonus ai monopattini elettrici cinesi. Mah.

Intanto, l’Unrae (Case estere), molto diplomaticamente, si limita a dire questo: bene il rifinanziamento degli incentivi e gli importi parzialmente maggiorati. Male invece il ritardo e l’allocazione dei fondi fra le varie fasce. Bisognerà agire in sede di conversione del decreto Agosto. Bene anche il credito di imposta per le colonnine di ricarica ma qui serviranno più investimenti per lanciare la mobilità elettrica. Comunque, le modifiche in corsa non facilitano la pianificazione del mercato.