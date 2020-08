FCA: BorgWarner fornirà i moduli EGR per i modelli ibridi

BorgWarner fornisce la sua tecnologia di ricircolo dei gas di scarico (EGR) all’ultimo motore a benzina FireFly, sviluppato per i modelli ibridi Fiat 500 e Panda. Il modulo BorgWarner EGR completo include refrigeratore e valvola ed è il primo modulo EGR a benzina della società ad essere utilizzato sulla tecnologia dei motori ibridi leggeri per Fiat Chrysler Automobiles (FCA) nella regione EMEA ( Europa , Medio Oriente , Africa ). Il suo pacchetto compatto riduce il peso e quindi abbassa le emissioni del motore Fiat a tre cilindri da 1 litro aspirato.

“Siamo lieti di espandere la relazione a lungo termine di BorgWarner con FCA e supportarli nel loro percorso verso la mobilità ibrida riducendo le emissioni e migliorando l’efficienza del carburante fornendo il nostro modulo EGR a benzina”, ha affermato Joe Fadool , Presidente e Direttore generale, BorgWarner Emissions, Thermal e Turbo Systems. “La nostra capacità di sviluppare e produrre internamente questo modulo EGR compatto dimostra un alto livello di competenza e valore aggiunto per i nostri clienti”.

La tecnologia viene utilizzata per contenere le temperature di combustione e aumentare l’efficienza del motore ricircolando i gas di scarico nell’aria di aspirazione, offrendo un consumo di carburante specifico per freno ridotto (BSFC) e un maggiore risparmio di carburante, sostenendo gli obiettivi del settore per applicazioni ibride più pulite. Inoltre, riduce anche il consumo di carburante specifico del freno (BSFC) grazie alla riduzione delle strozzature all’interno dell’area di carico parziale. Dotati di tecnologia e materiali a tubi ibridi, i radiatori EGR di BorgWarner hanno dimostrato di resistere alla fatica causata dalle alte temperature nei motori a benzina. Inoltre, la valvola misura direttamente l’alzata della valvola, aumentando la precisione del controllo EGR.

BorgWarner offre un’ampia gamma di soluzioni EGR versatili e multifunzionali per applicazioni a benzina e diesel nei mercati dei veicoli commerciali e leggeri. Queste soluzioni includono singoli componenti e moduli completi dotati di valvole e refrigeratori per sistemi EGR ad alta e bassa pressione.

