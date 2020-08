FCA presenta la nuova generazione del sistema multimediale UConnect

Antonio Filosa, presidente di Fca in America Latina, ha pubblicato sul suo social network un video sul nuovo sistema multimediale UConnect, che equipaggerà tutti i nuovi modelli di Fiat e Jeep in Brasile. Come anticipato nel suo post, il nuovo sistema di infotainment, sviluppato in Brasile, sarà esportato anche in altri paesi, tra cui Stati Uniti e paesi europei.

Con un touchscreen da sette pollici, il centro multimediale di FCA dispone di funzionalità come Apple CarPlay e Android Auto con wireless e con la possibilità di accoppiare fino a due smartphone. L’intenzione dei designer brasiliani con UConnect era di rendere la gestione ancora più intuitiva, funzionale e facile da usare, migliorando allo stesso tempo in modo significativo l’esperienza dell’utente.

Il sistema è personalizzabile e visualizza il controllo di tutte le funzioni del veicolo. Inoltre, ha una bassa riflessione diurna e luminosità regolabile. Il sistema supporta più connessioni tramite Bluetooth e dispone di un computer di bordo. Tra le funzioni offerte vi sono la navigazione tramite Waze e Google Maps, la musica (Streaming MP3), il riconoscimento vocale (Siri Google Voice), la lettura e la risposta ad un messaggio “vivavoce” per SMS e WhatsApp, ad esempio, e l’integrazione con il calendario.

Ti potrebbe interessare: Chrysler Pacifica 2021: lo Uconnect 5 è il migliore della categoria