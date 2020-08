Per ora, questi incentivi di cui andiamo a parlarvi non esistono. Esisteranno solo quando il decreto Agosto sarà operativo. Una volta che il decreto diverrà effettivo, trovate in basso lo schema incentivi auto a fasce: la guida per voi. Ma prima i soldi: vediamo come stanno le cose.

Schema incentivi auto a fasce: quanti denari

Parliamo di un decreto Agosto ratificato salvo intese tecniche.

25 miliardi di euro per il sostegno all’economia.

Dentro i 25 miliardi, 490 milioni all’auto.

Nei 490 milioni, 400 di ecobonus e 90 per l’installazione di colonnine di ricarica da parte di professionisti e imprese.

Schema incentivi auto a fasce: quali ecobonus

Per auto 0-20 g/km: 10.000 euro con rottamazione. Di cui 8.000 euro (+2.000 euro di contributo del concessionario). Oppure 6.000 euro. Di cui 5.000 euro (+1.000 euro di contributo del concessionario). Macchine 21-60 g/km: con rottamazione, 6.500 euro. Di cui 4.500 euro (+2.000 euro di contributo del concessionario). Oppure 2.500 euro senza rottamazione (+1.000 euro di contributo del concessionario). Vetture 61-90 g/km: 1.750 euro con rottamazione (+2.000 euro dalla Casa), 1.000 euro senza rottamazione (+1.000 euro dalla Casa). Veicoli 91-110 g/km: 1.500 euro con rottamazione (+2.000 del concessionario), 750 euro senza rottamazione (+1.000 del venditore).

Ecobonus solo dal decreto Agosto

Occhio: le novità non sono retroattive. Valgono solo con la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale: solo per le auto acquistate successivamente. Se hai già comprato la macchina, non hai diritto ai bonus del decreto Agosto.