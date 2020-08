Chi paga il bollo noleggio: lo dice il decreto Agosto

Chi paga il bollo noleggio? Sino a poco tempo fa, il noleggio lungo termine era regolato da norme semplici. Pagava la società di noleggio: chi usa la vettura versava il canone. Poi il Governo, per motivi che solo i ministri sanno, ha rivoluzionato tutto. Paga l’utilizzatore, e non più la compagnia di noleggio. Purché arrivi un decreto attuativo, che ancora non c’è.

Chi paga il bollo noleggio: ci siamo quasi

Secondo l’Aniasa (autonoleggio), la telenovela sta per finire. A seguito delle ulteriori attività svolte in ambito parlamentare, nel decreto Agosto è stato inserito l’articolo 83. Si chiama “Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente”.

Il testo dell’articolo 83 cosa stabilisce? Il pagamento della tassa per i primi 9 mesi del 2020 sarà effettuato entro il 31 ottobre senza l’applicazione di sanzioni e interessi. Mentre il decreto attuativo del ministero dell’Economia dovrà essere emanato entro il 30 settembre 2020.

Sono pertanto da ritenersi accolte le istanze del settore anche per disporre di maggior tempo di confronto le competenti istituzioni per la più semplice regolamentazione della problematica.

Burocrazia infernale bollo auto noleggio

Chissà perché tutta questa burocrazia infernale sul bollo auto noleggio. Che va a toccare una materia complicatissima per natura, alla nascita. Infatti, parliamo di una tassa di proprietà da versare alla Regione, con ogni Regione che fa di testa propria, con lo Stato che ha piazzato una legge nazionale. Con possibili deroghe regionali, senza confini precisi e delimitati.

In un simil guazzabuglio, ecco la frittata che impasta ancor più la melassa: chi paga il bollo e quando. Non resta che aspettare, nella speranza che il Governo voglia rendere le cose semplici. Rammentiamo che il noleggio è stato l’anima, il cuore, il pilastro del mercato auto in Italia per mesi. Erano le società di noleggio a comprare auto dalle Case, vista la crisi di liquidità che attanaglia le famiglie italiane.