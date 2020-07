Sosta auto elettrica in carica: limite di tempo

Sosta auto elettrica in carica: ora c’è un limite di tempo. La novità del Codice della Strada riguarda gli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica: in caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un’ora. Questo limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7.

Sosta auto elettrica in carica: il nuovo Codice della Strada

Per cui, ecco che cosa dice il nuovo Codice della Strada, che dal 1993 (anno di nascita) è cambiato un migliaio di volte grazie a minime modifiche. Tramite piccoli decreti. La fermata e la sosta sono vietate:

in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia, nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;

e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia, nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione; sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;

in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;

fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione ;

; nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;

sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;

sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione;

negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica. A seguito di completamento di ricarica, la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un’ora. Questo limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7.

Auto elettrica: multa a chi sosta a sbafo

L’articolo 158 del Codice della Strada impone il divieto di sosta nell’area di ricarica elettrica. Il divieto vale per le auto non in ricarica. Vale anche per le auto elettriche non in ricarica. Se la colonnina consente di vedere che la ricarica è terminata? La sanzione si applica anche al veicolo elettrico collegato alla colonnina di rifornimento. Multa di 87 euro per le auto. Multa di 41 euro per le moto.