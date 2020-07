Incentivi auto Euro 6 benzina e diesel: 50 milioni di euro

Siamo a un millimetro dagli incentivi auto Euro 6 benzina e diesel. Il sì arriva dall’onorevole Benamati, primo firmatario dell’emendamento decreto Rilancio licenziato dalla Camera: tutto confermato al webinar di #FORUMAutoMotive. Bonus non solamente per auto elettriche e ibride. Come richiesto da tutti gli esperti che nei mesi scorsi hanno chiesto di mettere da parte le scelte ideologiche. Per 50 milioni di euro, da agosto a fine 2020.

Incentivi auto Euro 6 benzina e diesel: parola al Senato

Il provvedimento deve passare al Senato per la conversione, ma l’iter sarà molto breve. Arriverà un sì o un no, senza modifiche perché tempo non ce n’è. Il decreto deve o diventare legge entro il 18 luglio o morire.

Il primo passo è l’estensione degli incentivi anche a veicoli con motorizzazioni convenzionali, alimentate a benzina e gasolio. Da settembre si potrebbe anche andare oltre l’attuale misura, visto che il settore auto pesa per più del 10 per cento del Pil nazionale.

Ecobonus: la parola all’Unrae

Sentiamo l’Associazione che rappresenta le Case automobilistiche estere in Italia, l’Unrae: per il presidente Michele Crisci i primi 50 milioni sono un piccolo grande passo. Si riconosce la necessità di rinnovare il parco circolante. Un provvedimento che permette di sposare la sostenibilità ambientale con quella economica, in attesa di potersi confrontare su temi strutturali.

Aggiungiamo l’incasso Iva derivante dalla vendita di auto nuove: più soldi per l’erario, e tutela dei livelli occupazionali nelle concessionarie e nell’indotto.

Parliamo solo delle vetture tradizionali. Dall’1 agosto e fino al 31 dicembre, con l’eventuale legge, saranno disponibili contributi per l’acquisto di un’auto nuova Euro 6 (con emissioni tra i 61 e i 110 g/km di CO2 e prezzo fino a 40.000 euro al netto dell’Iva), rottamando di una vettura di almeno dieci anni: ecoincentivo di 3.500 euro. Senza rottamazione, il contributo totale è di 1.750 euro.