Fiat Chrysler termina il terzo turno nello stabilimento di Windsor

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha annunciato la scorsa settimana che la fine del terzo turno nel suo impianto di assemblaggio auto di Windsor in Ontario, è prevista irrevocabilmente per il prossimo lunedì 13 luglio. L’annuncio finalizza i piani precedenti per eliminare il turno e i 1.375 posti di lavoro assegnati.

Circa 700 lavoratori senior hanno accettato un pacchetto pensionistico di acquisizione. I lavoratori con anzianità inferiore saranno semplicemente licenziati e inseriti in un elenco per un possibile rientro come lavoratori temporanei a tempo parziale (TPT) quando si verificheranno tali possibilità e e con salari e benefici significativamente ridotti. Lo stabilimento Fiat Chrysler di Windsor, che costruisce il minivan Chrysler Pacifica, Pacifica Hybrid, Grand Caravan e Chrysler Voyager, opera su un programma a tre turni dal 1993.

L’impianto è il principale datore di lavoro nella città di Windsor, che è stata devastata da una costante riduzione di produzione automobilistica in città, una volta chiamata la capitale automobilistica del Canada. Ci sono circa 5.900 lavoratori attualmente impiegati presso la struttura, che è stata sottoposta ad un restyling nel 2015 per costruire la Pacifica. L’impianto può costruire fino a 1.500 veicoli al giorno.

I tagli di posti di lavoro avranno un effetto a catena immediato nel settore dei ricambi auto della città. Si prevede che i fornitori locali di Fiat Chrysler, Flex-N-Gate e Syncreon taglieranno almeno 200 posti di lavoro a causa del ridimensionamento di FCA in Canada.