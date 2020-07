FCA: 3909 veicoli venduti in Messico a giugno 2020

Ram è stato il marchio di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) con il più alto numero di vendite conquistate nel primo semestre del 2020 in Messico. Questo è stato possibile grazie alla versatilità dei veicoli adatti sia per il lavoro che per lo svago, senza sacrificare le prestazioni. Complessivamente, il gruppo automobilistico italo-americano ha registrato vendite per 3909 esemplari nel mercato messicano.

Bruno Cattori, presidente e CEO di FCA Messico, ha dichiarato: “Oggi il problema della sicurezza sanitaria è diventato fondamentale, motivo per cui ora che la maggior parte dei nostri concessionari ha aperto, sono stati preparati con i più alti standard in termini di sicurezza e igiene, tenendo conto delle migliori pratiche di altri paesi e i protocolli stabiliti dalle corrispondenti autorità messicane”.

FCA: giugno 2020 si chiude in Messico con poco più di 3900 esemplari immatricolati

Cattori ha proseguito dicendo: “Queste pratiche sono applicate anche nel nostro servizio e nelle operazioni post-vendita. Tali azioni dimostrano il nostro impegno nel prenderci cura dei nostri clienti non solo con prodotti eccellenti, ma anche nei nostri appartamenti di vendita, come si può vedere in questo video“.

Nel primo semestre di quest’anno, Ram è riuscita a registrare vendite pari a 11.832 unità. Parliamo di un aumento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2019. In particolare, la casa automobilistica americana ha registrato 1281 immatricolazioni a giugno del Ram Light Duty, in crescita del 146% rispetto all’anno precedente.

Le vendite del Ram Heavy Duty, invece, sono aumentate del 14% rispetto a giugno 2019. Nei primi sei mesi di quest’anno, le vendite del ProMaster sono raddoppiate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Per quanto riguarda Jeep, il marchio statunitense è riuscito a vendere 704 esemplari. Più nello specifico, sono state vendute 334 Wrangler, 73 Gladiator e 123 Grand Cherokee.

Dodge ha registrato in Messico, sempre a giugno 2020, 522 unità. La Attitude è stata la più venduta con 322 esemplari mentre la Neon ha raddoppiato le sue vendite nella prima metà del 2020 rispetto allo stesso periodo di 12 mesi fa. Anche le immatricolazioni del Durango sono aumentate del 40% rispetto alla prima metà del 2019.

Arrivando a Fiat, la casa automobilistica torinese ha registrato 311 esemplari venduti, di cui 166 Mobi e 91 Uno. In conclusione, Alfa Romeo ha venduto 15 esemplari mentre Chrysler 14.