Leasys Mobility Store: inaugurato il primo store completamente elettrificato a Torino

Nelle scorse ore, FCA Bank e la sua controllata Leasys hanno annunciato la partenza della rivoluzione italiana della mobilità sostenibile. Si tratta di una nuova fase che viene inaugurata con la presentazione del primo Leasys Mobility Store completamente elettrificato a Torino.

Le due aziende contribuiranno a diffondere la cultura della mobilità elettrica e ibrida con delle infrastrutture presenti su tutto il territorio nazionale. Il percorso è iniziato con l’installazione dei primi otto punti di ricarica da 22 kW presso il nuovo store dell’aeroporto di Torino Caselle. Si tratta del primo aeroporto ad essere totalmente elettrificato degli oltre 300 già distribuiti in maniera capillare presso tutti i principali centri urbani, aeroporti, rapporti e stazioni del paese.

Leasys Mobility Store: il nuovo store di Torino dispone di otto punti di ricarica da 22 kW

Entro la fine del 2020, inoltre, FCA Bank e Leasys prevedono di portare il numero degli store a 400 (tutti elettrificati) per un totale di 1200 nuovi punti di ricarica installati con il supporto di Enel X. Da luglio, i principali centri cittadini, stazioni e aeroporti dell’Italia saranno dotati di punti di ricarica per i clienti di Leasys.

L’elettrificazione dei Leasys Mobility Store rappresenta il primo passo nel percorso verso la mobilità sempre più sostenibile. I dirigenti del gruppo automobilistico italo-americano hanno comunicato che nei prossimi mesi è prevista l’elettrificazione della flotta di Leasys grazie alla nuova gamma di veicoli di Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Saranno senza dubbio presenti la nuova Fiat 500 Elettrica e le Jeep Renegade e Compass 4xe ibride plug-in. L’obiettivo della società è quello di raggiungere una flotta composta per il 60% di veicoli elettrici e ibridi entro il 2021.

Marcella Merli, Head of Sales & Marketing di FCA Bank, ha dichiarato: “I nuovi Leasys Mobility Store saranno sempre più il luogo in cui prende forma il concetto di Living Mobility, il sistema di mobilità integrata progettato da Leasys per fornire servizi da un’ora a una vita intera. Qui i nostri clienti possono trovare una soluzione per qualsiasi esigenza di mobilità: noleggio a breve, medio e lungo termine, car sharing, acquisto veicoli d’occasione, assistenza, servizi finanziari e assicurativi, e da oggi anche i servizi per la mobilità elettrica“.