Fiat Chrysler: in Brasile si lavora alacremente ad un nuovo modello

La casa automobilistica americana Jeep, sotto la guida di Fiat Chrysler Automobiles (FCA), sta lavorando a un nuovo SUV a 7 posti basato sulla collaudata piattaforma “Small Wide 4 × 4”. È soprannominato internamente Project 598 o ‘D-SUV’. Essenzialmente una versione estesa della Jeep Compass , il SUV monoscocca che forse si chiamerà Jeep Grand Compass è stato recentemente visto come un mulo di prova fortemente mimetizzato in Brasile. La nazione sudamericana detiene uno dei più grandi impianti di produzione di Jeep. Prima che arrivi alla produzione, il SUV a 3 file molto probabilmente otterrà un nome diverso per distinguersi dal suo fratello di 5 posti.

È interessante notare che questo mulo di prova indossa le stesse ruote da 18 pollici del rivestimento Jeep Compass Limited Plus viste in alcuni paesi come l’India. Quasi ogni altra parte è nascosta alla vista. Stranamente, anche gli ORVM sono coperti – indicando una grande revisione nello stile o un tentativo di nascondere la sua identità.

In passato gli utenti della strada brasiliani hanno incontrato parecchi muli di prova del Progetto 598. Le voci affermano che sarà alimentato dal noto motore diesel 2.0 Multijet II ma con uno stato di sintonia più elevato. Lo stesso motore diesel, in vari formati, alimenta l’imminente Tata Gravitas e MG Hector Plus. Una trasmissione automatica TC a 9 velocità (che potrebbe essere programmata diversamente) invierà la potenza a tutte e quattro le ruote. Il produttore americano ha in programma di introdurre il SUV in Brasile per l’anno modello del 2022 insieme alla prossima generazione Jeep Renegade.

Ti potrebbe interessare: Jeep Gladiator eletto Official Winter Truck of New England dalla NEMPA