FCA: in USA si dimette importante dirigente

Simon Sproule, direttore delle comunicazioni presso Fiat Chrysler Automobiles con sede a Auburn Hills, lascia il lavoro iniziato il 3 febbraio. Si è dimesso e ha preso la decisione personale di allontanarsi dall’industria automobilistica, secondo una fonte vicina alla situazione. Il suo ultimo giorno è stato venerdì. La società ha dichiarato in una nota: “Simon Sproule ha preso la decisione personale di lasciare FCA. Shawn Morgan lo sostituirà a titolo provvisorio per il Nord America. Auguriamo a Simon il meglio nelle sue attività future”.

L’addio arriva in un momento importante della transizione per Fiat Chrysler, che sta affrontando un’indagine antitrust che coinvolge furgoni, in relazione alla fusione con il produttore francese Peugeot PSA Group. Morgan, 51 anni, è attualmente responsabile della comunicazione aziendale per Fiat Chrysler in Nord America, dove ha lavorato per 22 anni. Laureata alla Michigan State University, ha conseguito una laurea in comunicazione e ora ricopre il ruolo di senior senior nel collegio degli ex studenti del College of Communication Arts and Sciences della scuola.

Negli ultimi anni, Morgan ha guidato le comunicazioni aziendali esterne dell’azienda in Nord America, nonché la direzione del parlato e la presenza sul sito Web FCA. Sproule, 51 anni, arrivato in FCA dopo cinque anni come vice presidente e Chief Marketing Officer presso Aston Martin Lagonda, ha supervisionato le iniziative di licenza e partnership del marchio Fiat Chrysler, secondo il sito Web dell’azienda.