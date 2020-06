Nikola Motors vale di più di Fiat Chrysler

All’inizio di questa settimana Nikola Motors – una società che non ha ancora consegnato un singolo veicolo – valeva più di $ 30 miliardi. Per un certo periodo la start-up, che è stata resa pubblica solo la scorsa settimana, valeva più della Ford. E a partire da mercoledì sera è più preziosa di Fiat Chrysler, anche dopo che il suo valore è sceso a soli $ 23,4 miliardi al momento della chiusura delle negoziazioni.

Il picco è arrivato dopo che la start-up con sede in Arizona ha annunciato che avrebbe iniziato a prendere i preordini per il suo pick-up EV / fuel cell, “Badger”, il 29 giugno. La società non ha ancora generato entrate, ma sostiene di aver ricevuto ordini per un valore di $ 10 miliardi per veicoli commerciali a celle a combustibile elettrici e a idrogeno, che dovrebbe iniziare a consegnare il prossimo anno.

Il fondatore e amministratore delegato di Nikola Trevor Milton ha dichiarato a Reuters che la produzione del Badger potrebbe iniziare nel 2022, una volta che la società entrerà in una joint-venture con un produttore affermato. Milton afferma che ci sono tre produttori in corsa e che un accordo potrebbe essere in vigore nei prossimi mesi.

Il tasso è stato rivelato a febbraio. Nikola, che come Tesla prende il nome dall’inventore serbo-americano, afferma che il camion avrà un’autonomia fino a 600 miglia grazie a un propulsore ibrido a celle a combustibile EV / idrogeno e ha una potenza di picco di 906 CV e 980 libbre di coppia . Dicono che può fare 0-60 chilometri all’ora in meno di tre secondi e rimorchiare più di 3,6 tonnellate.

Il camion verrà mostrato all’evento “Nikola World” entro la fine dell’anno, dove Milton promette che mostrerà un “vero camion operativo, non un falso camion show”. E con questo nuovo modello, Tesla Cybertruck, Ford F-150 elettrica , Rivian e Hummer all’orizzonte, il mondo dei pick-up a carburante alternativo sta per diventare particolarmente affollato.

Ti potrebbe interessare: CNH Industrial ha annunciato una partnership strategica ed esclusiva per autocarri pesanti con Nikola