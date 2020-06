FCA e TIM siglano un accordo per Internet a bordo

Dopo alcune trattative, FCA e TIM hanno stretto un accordo che prevede l’inserimento di un chip Internet con Wi-Fi all’interno del nuovo sistema di infotainment Uconnect da 7 pollici. Questa informazione non è stata ancora resa pubblica ma, secondo una fonte di un noto sito brasiliano, la nuova funzionalità dovrebbe arrivare ad ottobre sui veicoli di Fiat e Jeep.

Il nuovo Uconnect, il primo in Brasile a permettere la connessione wireless degli smartphone per utilizzare facilmente diverse applicazioni come ad esempio Google Maps, è stato annunciato in esclusiva per il nuovo Fiat Strada.

FCA: il gruppo automobilistico firma un accordo con l’operatore TIM

Un altro vantaggio offerto da questo sistema è che, una volta effettuata la prima connessione, quelle successive sono automatiche. L’emergenza coronavirus, però, ha ritardato i piani di produzione del pick-up Strada. Tuttavia, Fiat ha già iniziato ad offrire il sistema Uconnect anche nel Fiat Toro.

General Motors, però, è stata la prima in Brasile ad offrire Internet con le sue Cruze, Onix, Onix Plus e Tracker. Come potete ben immaginare, il chip Internet prevede un costo che viene addebitato separatamente da TIM.

Vi ricordiamo che il nuovo Uconnect di FCA dispone di una memoria interna da 16 GB e una memoria RAM da 2 GB. Grazie alla tecnologia 4G con Wi-Fi, il dispositivo permetterà di connettersi ad altri prodotti presenti vicino all’auto. Naturalmente, maggiori informazioni verranno rilasciate nei prossimi mesi.