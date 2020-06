FCA Heritage debutta anche su Facebook e Instagram

Dopo l’approdo su YouTube le bellissime vetture del dipartimento FCA Heritage, che gestisce e valorizza il patrimonio storico dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth, approdano anche su Facebook e Instagram. I due canali social, appena posti in essere, permetteranno a FCA Heritage una migliore condivisione e una gestione diretta delle notizie tramite foto e video ma anche una migliore relazione con un pubblico appassionato e competente che segue l’interessante dipartimento.

La gestione di un tesoro di inestimabile valore dice che era praticamente indispensabili approdare in due piattaforme diffusissime a largo spettro come quelle citate. L’approdo su Facebook e Instagram deriva anche dal grosso successo ottenuto in termini di visualizzazioni su YouTube dove si totalizzano circa 8 milioni di views. Largo spazio all’italianità deducibile anche dal video di presentazione che introduce tre vetture speciali che viaggiano per l’Italia tra l’Emilia, la Toscana, il Piemonte e il Centro Sperimentale di Balocco.

Spazio ai personaggi

La storia dell’automobile è scritta di pari passo tramite la penna di grandi personaggi. Ci sarà ampio spazio per le storie di questi ultimi, di quelli che hanno reso i marchi appartenenti al Gruppo FCA delle vere icone a livello planetario. Con l’interazione diretta che coinvolgerà gli appassionati si potrà praticamente rimanere in contatto con la divisione Heritage di FCA. La passione per le vetture storiche è viva, e in un momento come quello attuale rappresenta un passaggio fondamentale per tanti.

Il lancio dei canali sui due principali social network è stato appunto annunciato da un video in cui viene indicato l’approdo come “un nuovo viaggio”. Il video è apparso nella settimana della Festa della Repubblica per ribadire il legame col Paese, sfruttando una data fortemente simbolica. Il viaggio viene quindi inteso come metafora della nuova avventura di FCA Heritage. Nel video si vedono una splendida Alfa Romeo Giulietta Sprint (appartenente a Piero Pelù), una Fiat S61 che vinse il Gran Premio d’America nel 1912, la bellissima Abarth 2400 Coupé (appartenuta a Carlo Abarth) e una Lancia Aurelia B20 GT. Un segno pieno dell’italianità posta su quattro sole ruote.