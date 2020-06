FCA si prepara a tagliare il terzo turno a Windsor

È previsto che il Windsor Assembly Plant di FCA perda uno dei suoi tre turni a partire dal prossimo mese, una mossa che interesserà circa 1.500 persone, mentre lo stabilimento regola la sua produzione e Fiat Chrysler Automobiles si prepara a smettere di fabbricare la Dodge Grand Caravan alla fine di agosto. In deroga alle notizie automobilistiche più recenti, l’impatto di COVID-19 non è un fattore, oltre a ritardare la fine della produzione di Grand Caravan e l’eliminazione del terzo turno. I tempi sono interessanti, tuttavia, in quanto la struttura, proprio questa settimana, ha riacquistato il suo terzo turno dopo il lungo arresto del coronavirus che ha colpito le fabbriche in tutto il Nord America.

Mentre i cambiamenti alla produzione e l’eliminazione del turno non sono inaspettati, troveranno largo spazio nei colloqui contrattuali di quest’anno in Canada. Unifor, il sindacato che rappresenta i lavoratori autonomi canadesi, ha detto che i colloqui inizieranno a metà agosto. Giovedì, il presidente 444 locale Dave Cassidy ha dichiarato in un video di Facebook che la messa in sicurezza di un altro veicolo all’Assemblea Windsor attraverso colloqui contrattuali sarà un obiettivo chiave per lui. È stato particolarmente critico nei confronti della decisione dell’azienda di eliminare il terzo turno.

“Abbiamo avuto tre turni qui dal 1993, ci hanno promesso un nuovo modello e ce lo devono”, ha detto Cassidy, osservando che i lavoratori dell’Assemblea Windsor non sono secondi a nessuno. “Questo sarà il nostro argomento principale nella contrattazione … nuovo prodotto per lo stabilimento di assemblaggio di Windsor. FCA ci deve questo. Abbiamo fatto la nostra parte. Ora è il momento per loro di pagare su questo. ”

Windsor Assembly, che risale al 1928, costruisce minivan dal 1983, secondo FCA, e attualmente produce Chrysler Pacifica, Pacifica Hybrid, Chrysler Voyager e Dodge Grand Caravan. A gennaio lo stabilimento contava 5.844 lavoratori che lavoravano sui suoi tre turni.

