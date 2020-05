FCA India offre opzioni di finanziamento flessibili per i SUV Jeep

FCA India ha lanciato martedì opzioni flessibili di finanziamento per acquistare i suoi SUV Jeep, tra cui il finanziamento al 100% del prezzo per le donne, la copertura in caso di perdita di posti di lavoro e bassi interessi nei primi 24 mesi del mandato di prestito. La suite di pacchetti finanziari, “Jeep for All”, rende la proprietà di un SUV Jeep più accessibile che mai realizzando in modo innovativo per offrire rate mensili equivalenti ridotte (EMI) per i clienti e tassi di interesse sui prestiti più bassi dalle banche, oltre alla copertura in caso di una perdita di lavoro, malattia grave o incidente, ha dichiarato FCA India in una nota.

“Jeep for All” si aggiunge al nostro modulo di vendita al dettaglio digitale di prenotazione per acquisto con un ulteriore senso di rassicurazione e tranquillità per i nostri clienti “, ha dichiarato il Presidente e Amministratore Delegato di FCA India Partha Datta. La società ha dichiarato di offrire un prestito autoveicolo ai clienti fino a sette anni con un’opzione di rimborso EMI bassa di tre mesi .

Sono liberi di scegliere ogni tre mesi all’anno per pagare EMI più bassi. Questo accordo di tre mesi continuerà ogni anno per tutta la durata del prestito, ha aggiunto. Per le donne, FCA India ha dichiarato di offrire un’opzione di prestito fino a sette anni “con un finanziamento del 100% del veicolo a un tasso di interesse interessante”. “I clienti possono inoltre avvalersi di un prestito step-up per un periodo fino a sette anni che consente loro di pagare l’ EMI più basso per i primi 24 mesi. Ciò aiuterà i clienti a realizzare l’aspirazione di possedere un SUV Jeep e gestire comodamente le proprie finanze , “ha aggiunto.

