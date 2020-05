FCA dona 100.000 dollari in Canada alla United Way

FCA Canada ha annunciato nelle scorse ore che sta collaborando con la United Way/Centraide Windsor-Essex County con una donazione di 100.000 dollari (92.521 euro) al COVID-19 Emergency Response Fund con l’obiettivo di fornire cibo ai bambini bisognosi a causa della pandemia in corso.

David Buckingham, presidente e CEO di FCA Canada, ha detto: “Poiché il coronavirus ha fatto chiudere le scuole in tutto l’Ontario, i bambini che fanno affidamento sui programmi alimentari quotidiani nelle loro classi non hanno ora una nutrizione essenziale. Stiamo lavorando a fianco di United Way of Windsor/Essex e delle loro agenzie partner della comunità per fornire un rimedio per questo. Questa donazione aiuterà i bambini e le famiglie più vulnerabili, in particolare quelle presenti nei quartieri attorno alle nostre strutture di Windsor“.

FCA: il gruppo automobilistico italo-americano aiuta i bambini più bisognosi n Canada

Lorraine Goddard, CEO di United Way/Centraide Windsor-Essex County, ha dichiarato: “La generosa risposta di FCA Canada alla crisi COVID-19 dimostra la leadership e la vera compassione di questa organizzazione per la nostra comunità. Il grande contributo di FCA garantirà che i bambini e i giovani ricevano cibo nutriente durante questo periodo in cui i programmi dei pasti tradizionali sono stati sospesi“.

Questa donazione fatta da FCA Canada contribuirà a fornire oltre 65.000 pasti in tre mesi. Il COVID-19 Emergency Response Fund istituito dalla United Way/Centraide Windsor-Essex County garantisce ai bambini bisognosi e alle loro famiglie l’accesso ai bisogni di base come cibo e buoni regalo alimentari per coloro che devono autoisolarsi durante la pandemia.

Il fondo sostiene anche la creazione di una linea di assistenza temporanea di emergenza per aiutare le famiglie a trovare aiuti presso le banche alimentari presenti nel loro quartiere. La donazione fatta da FCA fa parte degli sforzi di lavorare in collaborazione con organizzazioni e fondazioni senza scopo di lucro che forniscono cibo ai bambini fino a quando le scuole riapriranno.

In Canada, Fiat Chrysler Automobiles ha donato 155.000 dollari a organizzazioni senza scopo di lucro che forniranno un totale di oltre 162.700 per i bambini di Windsor-Essex, Brampton e Etobicoke. Recentemente il gruppo automobilistico italo-americano ha annunciato un piano per aiutare a fornire più di 1 milione di pasti ai bambini bisognosi nelle comunità presenti attorno ai principali impianti di produzione in Canada, Stati Uniti e Messico.