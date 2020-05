FCA: ecco quando si dovrebbe riavviare la produzione in Canada

Le case automobilistiche di Detroit stanno cercando di riavviare le operazioni dopo essere state fermate a causa di COVID-19 negli ultimi due mesi. Fiat Chrysler Automobiles ha preso di mira il 18 maggio per le sue operazioni negli Stati Uniti e il 19 maggio per i suoi stabilimenti canadesi, incluso lo stabilimento di Windsor Assembly. Anche Ford e GM, al pari di FCA stanno anche cercando di riavviare la produzione il 19 maggio in Canada – con Ford a Windsor che sta cercando di produrre circa un milione di maschere al mese per gli operatori sanitari per un periodo di un anno.

Jerry Dias, presidente nazionale di Unifor – il sindacato che rappresenta molti dei lavoratori automobilistici – ha affermato che la sicurezza è la priorità numero uno e non il tempo necessario per riavviare questi impianti. “Capisco perché le persone sono nervose, non abbiamo mai visto niente del genere”, ha detto. “Sono stati un paio di mesi a dir poco … Questo è stato un momento incredibilmente difficile per tutti.”

Dias ha affermato che il sindacato ha lavorato con tutti i suoi datori di lavoro per garantire che la sicurezza sia la priorità per i lavoratori e vuole che sappiano che queste date di inizio sono “provvisorie” per ora. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri vari datori di lavoro per mesi … Ma questo di per sé non eliminerà le loro preoccupazioni”, ha detto. Ha detto che una cosa è certa: le fabbriche di FCA, Ford GM e delle altre case automobilistiche in Canada sembreranno molto diverse quando le persone torneranno al loro posto di lavoro.

Le nuove funzionalità di sicurezza includono un’area di pre-screening in cui verranno misurate le temperature prima che i lavoratori entrino nello stabilimento, un’app che monitora la salute dei lavoratori, soluzioni per garantire il rispetto degli standard di distanza fisica, pulizia, disinfezione soprattutto nelle aree ad alto contatto, maschere obbligatorie, linee sul pavimento per dirigere il traffico e pause e pranzi sfalsati con posti a sedere limitati.

Ti potrebbe interessare: FCA riprende la produzione presso lo stabilimento di Windsor