FCA India lancia le vendite online

FCA India ha annunciato sabato il lancio della sua esperienza di vendita al dettaglio Jeep “touch-free” online in risposta alle continue restrizioni ai movimenti e al distanziamento sociale a causa della pandemia di coronavirus. I potenziali clienti possono prenotare e possedere una Jeep online senza dover visitare fisicamente uno showroom e godranno della comodità di un test drive e della consegna di veicoli sterilizzati a portata di mano, ha dichiarato la società in una nota.

Il presidente e amministratore delegato di FCA India Partha Datta ha dichiarato: “Il nostro impegno è garantire che i clienti possano continuare ad accedere a Jeep a portata di mano. Per garantire salute, sicurezza e convenienza, stiamo rendendo l’esperienza di vendita al dettaglio Jeep il più possibile priva di contatto. ” La prenotazione online si inserisce in un’architettura di vendita al dettaglio digitale a 360 gradi che offrirà un’esperienza di facile utilizzo per i clienti e i potenziali clienti possono prenotare e possedere una Jeep senza lasciare la sicurezza delle loro case, ha aggiunto.

I clienti devono presentare dettagli quali le loro informazioni di contatto, posizione geografica, scelta della variante del veicolo, colore, motore e trasmissione. Dopo la riconferma, possono procedere al pagamento dell’importo della prenotazione tramite le opzioni di pagamento online. Successivamente, l’architettura di vendita al dettaglio automatizzata di FCA India creerà automaticamente un ID univoco e collegherà le informazioni del cliente al proprio rivenditore autorizzato in quella città e un dirigente delle vendite assisterà il cliente per test drive, prenotazione e pagamento finale, ha aggiunto la società.

“L’esperienza di vendita al dettaglio senza contatto è progettata per migliorare la praticità per i clienti di FCA India. Il distanziamento fisico è diventato la nuova normalità e tenendo presente ciò, il nostro approccio è quello di garantire che i clienti e il personale del nostro showroom dei rivenditori siano ben protetti “, ha affermato Datta.

