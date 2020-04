Fiat Chrysler lancia in Germania un’offerta speciale

Aumentare le vendite di auto è una cosa, ma trovare clienti è un’altra. In Germania, Fiat Chrysler Automobiles ha deciso di lanciare un’offerta speciale: per un nuovo veicolo acquisito, la prima rata non sarà richiesta fino all’inizio del 2021. Da lunedì, i concessionari di automobili hanno riaperto in Germania, con grande sollievo dei marchi presenti in questo importante mercato in Europa. Ma questo è solo il primo passo su una lunga strada per un potenziale ritorno alla normalità. Sarà ora necessario riconciliare il cliente con le sue “abitudini” e convincerlo ad acquistare nuovamente nuovi veicoli.

Ciò che segue andrà quindi chiaramente a beneficio degli acquirenti, che trarranno vantaggio dalla piccola guerra in cui i produttori si impegneranno per recuperare la loro quota di mercato. E inizia ora con FCA che annuncia un’offerta promozionale per i nuovi clienti Fiat, Jeep e Alfa Romeo. Oltre a un tasso preferenziale per chi acquista adesso, FCA consentirà ai suoi clienti di pagare il la prima rata solo nel gennaio 2021 per l’acquisto, oggi, di una nuova auto. Ovviamente, questo non è un annullamento delle prime rate, ma un rinvio. Tuttavia, questo tipo di offerta aggressiva dovrebbe moltiplicarsi tra i produttori nelle prossime settimane.

