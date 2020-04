Fiat Chrysler ridurrà i salari e l’orario di lavoro in Brasile

Fiat Chrysler Automobiles in Brasile ridurrà i salari e l’orario di lavoro nei suoi tre stabilimenti nel paese: Betim (MG), Campo Largo (PR) e Goiana (PE). La casa automobilistica ha utilizzato la misura provvisoria 936 per superare la quarantena e le restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19. Toyota e GM avevano già annunciato misure simili. Secondo il gruppo italo americano, gli accordi prevedono la ripresa della produzione gradualmente per tutto il mese di maggio, con la possibilità di una nuova revisione del programma, secondo le dinamiche del mercato e l’evoluzione della pandemia.

Lo smart working per quasi tutti gli impiegati amministrativi sarà mantenuto indefinitamente. La riduzione dell’orario di lavoro, secondo Fiat Chrysler Automobiles, sarà adottata in modo flessibile dal 22 aprile, data di ritorno per le vacanze collettive iniziate il 24 marzo. La casa automobilistica ha anche garantito la flessibilità del lavoro, secondo l’accordo stabilito con i diversi sindacati. A Betim, l’accordo con i lavoratori prevede una riduzione dei salari netti tra il 5% e il 20%, a seconda della fascia di reddito. Vi aggiorneremo naturalmente nel caso in cui vengano prese altre decisioni importanti da FCA in Brasile.

